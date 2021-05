Cedimento di calcinacci nella serata di oggi (31 maggio) dal sottopasso di viale Marconi a San Miniato Basso.

È stato un passante ad avvertire del leggero cedimento dell’intonaco della struttura sulla propria auto e a far intervenire i vigili del fuoco.

Per precauzione è stato subito interrotto per 45 minuti il traffico ferroviario, intorno alle 20, orario della prima chiamata, che poi è ripreso regolarmente. La strada, invece, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di San Miniato Basso, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con l’intervento, per regolare la viabilità, della polizia municipale che ha transennato l’accesso all’area. Sul posto anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Per il primo sopralluogo sono arrivati tecnici di una ditta legata alle ferrovie che hanno assicurato che non ci sono problemi strutturali ma solo un parziale distacco di intonaco e calcinacci.

L’invito è quello ad usare la viabilità alternativa di viale dei Mille. Non è noto quando sarà possibile ripristinare la viabilità regolare.