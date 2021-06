Rubano in una pizzeria a Pisa e mettono a soqquadro il locale

Ieri mattina (31 maggio) le volanti della questura di Pisa hanno effettuato, a richiesta della proprietà, un sopralluogo per furto avvenuto nella pizzeria Da Liana, in via dell’Aeroporto

Ignoti nella notte si sono introdotti nel locale dopo aver forzato una finestra, e dopo aver messo il locale a soqquadro hanno rubato un tablet e il fondo cassa pari a circa 50,00 euro.

Le indagini per risalire agli autori sono attualmente in corso.