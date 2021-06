Ubriaco non vuole scendere dal bus: intervengono le volanti della questura di Pisa

Ubriaco, non vuole scendere dal bus.

E’dovuta intervenire una volante della questura di Pisa ieri sera (31 maggio) poco prima delle 22 meò parcheggio dei pullman del Cpt ad Ospedaletto.

Gli agenti lo hanno preso di peso,e portato in questura per identificarlo, visto che l’uomo era senza documenti.

Dalle impronte digitali è risultato essere un 48enne della Romania con qualche precedente per reati contro il patrimonio. Sanzionato per ubriachezza molesta è stato invitato a fare ritorno a casa per smaltire i fumi dell’alcol