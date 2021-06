Capannone a fuoco a Pontedera, intervengono i vigili del fuoco

Oggi pomeriggio (2 giugno) una squadra di vigili del fuoco di Cascina e una di Pontedera sono intervenute a Pontedera per l’incendio di un capannone industriale. L’edificio in via Alessandrini era un magazzino per prodotti industriali.

A dare l’allarme sono stati i tanti cittadini che hanno notato la densa colonna di fumo e hanno chiamato il 112. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio anche se la copertura del capannone risulta danneggiata.

Le operazione di spegnimento sono state lunghe, ma alla fine le fiamme sono rimaste confinale nella parte alta dell’edificio.