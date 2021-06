Centauro perde il controllo della moto a Fucecchio: Pegaso in volo

Stava percorrendo via Valbugiana, quella che da Fucecchio porta a Cerreto Guidi, quando ha perso il controllo della sua moto. Da subito è apparso in condizioni serie e per questo il personale sanitario del 118 ha ritenuto di allertare l’elisoccorso Pegaso.

L’incidente è successo oggi (2 giugno) poco dopo le 19. Sul posto si sono precipitate diverse ambulanze e i carabinieri del comando di Empoli a cui spetta il compito di chiarire la dinamica degli eventi. Al momento, infatti, sembra che il centauro in sella alla moto abbia fatto tutto da solo.

Intanto, la strada è interdetta al traffico almeno fino all’arrivo di Pegaso.

(Notizia in aggiornamento)