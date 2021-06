Colpito dal divieto di dimora in Toscana era alla stazione: denunciato

Era colpito da un ordine del questore di Grosseto a lasciare il territorio nazionale e da una misura cautelare con il divieto di dimora in Toscana ed è stato pizzicato alla stazione di Pisa.

Lo hanno controllato gli agenti della Polfer di Pisa nella mattinata di ieri (2 giugno) procedendo al fermo del 24enne di origine tunisina mentre era in procinto di salire a bordo di un treno diretto a Firenze. Il 24enne è stato denunciato e invitato a presentarsi all’ufficio immigrazione della questura di Pisa per regolarizzare la sua posizione in Italia.