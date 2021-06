Per cause e con dinamica ancora da chiarire, una moto e un’auto si sono scontrate in via Cinque Case a Santa Maria a Monte. E’ successo intorno alle 13 di oggi 4 giugno. Nell’incidente stradale, un frontale, è rimasto ferito un uomo di 58 anni.

Sul posto, per soccorrere il ferito, sono arrivati gli operatori della Misericordia di Montecalvoli e l’automedica di Pontedera che hanno ritenuto necessario allertare l’elisoccorso Pegaso.

Foto 2 di 2



L’uomo, al momento non in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello con diversi traumi.

(notizia in aggiornamento)