Si schianta in Ferrari contro il guard rail e muore, tragico incidente in FiPiLi

Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno lungo la FiPiLi in direzione Firenze tra lo svincolo di Navacchio e quella di Cascina, in prossimità di quest’ultimo. Nell’incidente ha perso la vita un uomo che al momento dell’impatto si trovava alla guida di una Ferrari F355.

Secondo una prima ricostruzione il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo prima andando a sbattere contro il guard rail di sinistra per poi schiantarsi contro quello di destra, forse nel tentativo di riprendere il controllo dell’auto sportiva.

Ancora da ricostruire le cause del tragico incidente, ma forse un colpo di sonno o l’eccessiva velocità potrebbero rappresentare le cause.

Non vi sarebbero altre persone coinvolte nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa e Cascina e vari mezzi di soccorso, ma per il conducente non c’è stato niente da fare il violento urto che ha distrutto parzialmente l’automobile, non gli ha lasciato scampo.

L’incidente ha causato gravi rallentamenti in FiPiLi per il traffico diretto verso Firenze con code che hanno raggiunto anche i 3 chilometri.