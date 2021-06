Coronavirus, 12 nuovi casi nel comprensorio del Cuoio. La metà è a Fucecchio

Sono 193 i nuovi casi di coronavirus in Toscana su 14814 test effettuati di cui 9308 tamponi molecolari e 5506 test rapidi. Il tasso di nuovi positivi è di 1,30 per cento (3,3 sulle prime diagnosi).

Dati positivi confermati anche dalla notevole diminuzione dei ricoveri che sta portando alla chiusura di molti reparti Covid negli ospedali.

Nel comprensorio del Cuoio i contagi sono 12: 2 a Santa Maria a Monte, 6 a Fucecchio, 3 a Santa Croce sull’Arno, 1 a Montopoli.



I 193 nuovi casi, trentanove in più di ieri, portano a 24.409 il conto totale delle positività registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sedici mesi fa.

Sono 5985 le persone al momento positive nella regione, 162 in meno (con una flessione del 2,6 per cento) rispetto al giorno prima e meno della metà rispetto a due settimane fa.

Di questi i ricoverati sono 384 (23 in meno rispetto a ieri, in flessione del 5,7 per cento), di cui 93 in terapia intensiva (3 in meno, meno 3,1 per cento).

Crescono di conseguenza anche i guariti: aumentati dello 0,2 per cento (aumenti di 346 rispetto a ieri), raggiungono quota 229.666 (il 94,7 per cento dei casi totali). E si tratta di guariti a tutti gli effetti: non solo più senza sintomi o manifestazioni cliniche associate all’infezione, ma anche da un punto di vista virale, tutti certificati con tampone negativo.

I decessi segnalati con l’ultimo bollettino sono nove: sei uomini e tre donne con un’età media di 79 anni. Nessuno è della provincia di Pisa.



Dei 193 nuovi casi segnalati oggi – lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente: 106 riscontrati nell’Asl Centro, 36 nella Nord Ovest, 51 nella Sud est – 187 sono stati confermati con tampone molecolare e sei con test rapido antigenico. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 9308 e 5506, Di questi l’1,3 per cento è risultato positivo. Se il calcolo lo facciamo sui soli soggetti testati (5899, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale al 3,3 per cento.

L’età media dei 193 nuovi positivi che compaiono nel bollettino di oggi è di circa 38 anni: il 21 per cento ha meno di 20 anni, il 29 per cento tra 20 e 39, il 37 per cento tra 40 e 59, il 10 per cento tra 60 e 79 e il 3 per cento ottanta o più.

Con gli ultimi casi registrati salgono a 66923 i positivi, dall’inizio dell’emergenza, segnalati fino ad oggi nei territori della città metropolitana di Firenze (68 in più rispetto a ieri), 22391 a Prato (18 in più), 22867 a Pistoia (16 in più), 13275 a Massa Carrara (3 in più), 24532 a Lucca (9 in più), 29091 a Pisa (23 in più), 17389 a Livorno (5 in più), 22747 ad Arezzo (18 in più), 13742 a Siena (14 in più) e 8897 a Grosseto (19 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi positivi notificati in Toscana, ma che riguardano residenti in altre regioni.

Complessivamente oggi ci sono 5601 persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano addirittura prive di sintomi (139 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%). Sono 14948 (1150 in meno rispetto a ieri, meno 7,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 7524, Nord Ovest 4880, Sud Est 2544).