Estirpa le piante per realizzare un deposito di legna. Sanzionato dai carabinieri forestali che hanno scoperto una radura nel bosco a Capraia e Limite.

Ad eseguire una serie di accertamenti sono i militari di Empoli. che hanno constatato la realizzazione di un tratto di pista e di una radura a fondo naturale, tramite estirpazione e taglio di piante che non erano più individuabili sul posto, a parte alcune ceppaie sradicate.

Foto 3 di 4







I carabinieri forestali hanno appurato che a valle di una strada poderale, era stato creato un innesto che, tramite una pista nel bosco, accedeva ad una radura anch’essa all’interno del bosco. L’area trasformata si estendeva per circa 75 metri quadrati.

I terreni sono risultati concessi in affitto ad un imprenditore agricolo che aveva eseguito i lavori di trasformazione del bosco, bene vincolato, in assenza di autorizzazione paesaggistica, prevista dal codice del paesaggio e di autorizzazione per il vincolo idrogeologico, ai sensi della legge forestale regionale.

L’affittuario dei terreni e l’esecutore dei lavori, sono stati denunciati. La sanzione elevata ammonta a oltre 500 euro