Controlli antispaccio: la droga “finta” da rifilare ai tossicodipendenti nascosta nelle scarpe dei pusher

Spaccio di droga in pieno giorno a Pisa: alle 9,45 di ieri mattina (7 giugno) dopo le segnalazioni giunte dalla zona Riglione sono scattati i controlli della Squadra volanti. Alla vista dei poliziotti, due cittadini extracomunitari hanno tentato di disfarsi di tutto quello che avevano gettando a terra un involucro, ma il gesto non è sfuggito agli operatori.

Così i poliziotti hanno bloccato i due giovani, tunisini di 31 e 25 anni, e vicino a loro, per terra, sono stati trovati due involucri termosaldati contenenti mezzo grammo di eroina e mezzo grammo di cocaina. Inoltre, uno dei due aveva nascosto sotto le solette delle scarpe da tennis indossate due confezioni in nylon contenenti della sostanza che da accertamenti di laboratorio risultava essere senza principio attivo. L’ ipotesi prevalente è che queste due finte dosi fossero un “pacco” da rifilare a tossicodipendenti occasionali, mentre le due “genuine” erano per i clienti fidelizzati.

Entrambi sono stati portati in Questura e denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sono state avviate, inoltre, le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale. Il 28enne stamani (8 giugno) è stato accompagnato da una pattuglia della questura al centro di permanenza e di rimpatrio di Bari Palese, in attesa del prossimo charter per Tunisi. Stessa sorte toccherà al complice, appena saranno concluse anche per lui le procedure amministrative di espulsione.