Frontale davanti all’asilo delle Capanne: un ferito in ospedale

La mattinata alle Capanne si apre, intorno alle 8, con un incidente serio sulla Tosco Romagnola all’altezza dell’asilo nido.

Per cause al vaglio della polizia municipale un’auto, una Fiat Panda, ha fatto un frontale con un pullmino. Ad avere la peggio proprio il conducente della macchina, per cui sono state necessarie le cure del caso sul posto e il trasporto in ospedale per un politrauma e per gli accertamenti dovuti al contraccolpo dopo l’urto.

Serie le ferite per l’uomo che, però, non sarebbe in pericolo di vita.