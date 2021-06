FiPiLi, incidente a San Miniato: arrivano polizia stradale e vigili del fuoco

Un’altra mattinata di traffico e attesa in FiPiLi, la strada di grande comunicazione che collega Firenze, Pisa e Livorno: stamattina (10 giugno) un incidente tra due veicoli ha provocato lunghe code tra Empoli e San Miniato. L’impatto è avvenuto poco dopo le 8, ma la dinamica è ancora da chiarire.

Per fortuna, nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto ferito gravemente: soltanto un uomo di 47 anni è stato portato in pronto soccorso per gli accertamenti. Ma l’incidente ha richiesto l’intervento della polizia stradale per regolare il traffico e ripristinare la circolazione e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.