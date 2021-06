Ladri scatenati nelle scuole: doppio blitz in una notte. Via contanti, pc, chitarre e tablet

Doppio blitz dei ladri nelle scuole pisane stanotte, tra il 10 e l’11 giugno. Stamattina a 20 minuti di distanza gli i coordinatori scolastici di due plessi hanno trovato la brutta sorpresa: sono spariti tablet, computer portatili, chitarre, casse e anche 70 euro in contanti.

Il primo episodio riguarda la scuola elementare don Milani in via Socci a Pisa. Ignoti si sono introdotti forzando la porta antipanico al primo piano e poi hanno portato via, secondo un primo sommario controllo del coordinatore scolastico, 70 euro in contanti, alcuni tablet e computer portatili, due chitarre ed una cassa da karaoke.

Lì, come per la scuola media Gamerra in via Villa Glori è intervenuta una pattuglia della squadra volanti della questura insieme alla polizia scientifica per i rilievi. Infatti, stessa sorte è toccata alla seconda scuola, che adesso ha ben 11 computer portatili in meno.

Non è chiaro se ci sia correlazione tra i due eventi, ma certo che il tempismo fa pensare a qualche malvivente che abbia approfittato della fine della scuola.