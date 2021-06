Aggredito a colpi di coltello in piazza Guerrazzi

Nuovo episodio di violenza a Pisa in piazza Guerrazzi. Per cause in corso di accertamento un uomo è stato ferito a colpi di coltello alla faccia e agli arti inferiori.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine è intervenuta per i soccorsi l’ambulanza medicalizzata della Pubblica Assistenza di Pisa. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale pisano di Cisanello.

Si indaga sul responsabile dell’aggressione, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.



La sala operativa della questura pisana è stata allertata alle 2 della notte appena trascorsa. Arrivati sul posto gli agenti hanno preso subito contatti con la vittima, un giovane della Tunisia. Pur non ricordando bene, essendo sotto choc, lo stesso ha riferito ai poliziotti che mentre camminava è stato avvicinato da un’auto, le cui persone a bordo lo hanno aggredito con bottiglie di vetro e un coltello. Il ragazzo era infatti ferito al naso, al braccio sinistro e al collo.



Alle 8 di questa mattina i poliziotti hanno contattato l’ospedale, appurando che la vittima era ancora ricoverata. Appena dimesso, il ragazzo sarà accompagnato in questura per la deposizione.