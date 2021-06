Coronavirus, neanche un nuovo caso nel comprensorio del Cuoio

Sono 9 i nuovi casi di Covid in provincia di Lucca ma per la prima volta da mesi non se ne registra neanche uno nel comprensorio del Cuoio.

In Toscana i contagi giornalieri sono 146 su 16238 test di cui 6937 tamponi molecolari e 9301 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è dello 0,90 per cento (3,1 sulle prime diagnosi).