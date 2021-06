Incidente al crossodromo: centauro in codice rosso in ospedale

Grave incidente intorno alle 18 di oggi (12 giugno) al crossodromo di Santa Barbara in località La Serra di San Miniato.

Per cause tutte da accertare, secondo le prime ricostruzioni uno dei centauri durante l’accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è caduto procurandosi una serie di traumi. Viste le condizioni del ferito si è deciso di allertare l’elisoccorso per un trasporto urgente in ospedale in codice rosso.

Sul posto l’auto medica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte a Egola.