Keu, le analisi dell’Arpat: valori nei limiti nei pozzi lungo la regionale 429. Si attendono i dati dai terreni

Strada regionale 429, valori nei limiti nelle acque sotterranee secondo le analisi di Arpat chiamata ad analizzare eventuali presenza di Keu. Si attendono, invece, le analisi sui terreni.

A dirlo è la stessa agenzia a conclusione delle prime analisi anche dei pozzi privati dell’area.

“In merito alla strada regionale 429 – si legge nella nota ufficiale – sta collaborando alle indagini condotte dall’autorità giudiziaria e, parallelamente, sta portando avanti propri accertamenti volti alla tutela delle diverse matrici ambientali. Per quanto riguarda le acque sotterranee, il dipartimento Arpat del Circondario Empolese, nel mese di aprile, ha avviato una campagna di indagine su istanza dei cittadini proprietari/utilizzatori di pozzi privati ubicati nei terreni adiacenti al lotto V della Srt 429 tratto Empoli – Castelfiorentino, individuato dalla procura come sito di potenziale conferimento di materiali provenienti dagli impianti di produzione di aggregati riciclati contenenti Keu. Le domande accolte hanno permesso di campionare 33 pozzi privati, collocati per la maggior parte nel comune di Empoli ed i restanti nel comune di Castelfiorentino. Per le analisi delle acque, è stata data priorità ai pozzi della zona di Piangrande – Molin nuovo (Empoli), attualmente non servita dall’acquedotto pubblico, e pertanto utilizzati ad uso idropotabile. Dai risultati analitici è emerso che le concentrazioni nelle acque sotterranee dei metalli considerati indicatori del potenziale impatto dovuto alla presenza di materiale riciclato contenente Keu (principalmente cromo e antimonio) presentano sempre valori inferiori alle soglie di contaminazione stabilite dalla norma per le acque sotterranee”.

“Pertanto – dice Arpat – nelle acque campionate nei pozzi privati non si riscontrano attualmente effetti derivanti dall’utilizzo di aggregati riciclati contenenti Keu nei cantieri del lotto V della Sr 429. In particolare le concentrazioni di cromo totale (valore limite 50 µg/litro), somma del cromo trivalente ed esavalente, sono risultate sempre minori o uguali a 2 µg/litro e quindi anche inferiori alla soglia per il cromo esavalente, pari a 5 µg/litro, che – di conseguenza – non è stato necessario analizzare”.

“Per quanto riguarda i terreni, nel mese di maggio, Arpat ha prelevato campioni di terreni da inviare ai propri laboratori per le opportune analisi, ovvero test di cessione e verifica del rispetto delle concentrazioni di soglia di contaminazione. I campioni prelevati sono stati circoscritti alla zona compresa tra la rotatoria di Brusciana e l’opera di scavalco della ferrovia Empoli-Siena, rampa nord in direzione Empoli; le indagini hanno riguardato in particolare il materiale che costituisce il rilevato di sostegno della sede stradale. Di tali campioni non sono ancora disponibili gli esiti analitici“.

“Arpat – conclude òa nota – si è inoltre resa disponibile ad elaborare una proposta per una seconda fase di approfondimento di indagine, che preveda uno studio ragionato delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area e che, unitamente agli esiti dei campionamenti effettuati nei suoli adiacenti al lotto V della regionale 429, permetterà di individuare in maniera più precisa e mirata la zona da indagare e monitorare così da verificare l’eventuale contaminazione delle matrici ambientali da parte degli aggregati riciclati contenenti Keu”.