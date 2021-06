‘Non è Pinocchio in strada’, tornano in edizione light le serate in centro a San Miniato

Non è Pinocchio in strada. E’ questo il titolo della manifestazione in programma giovedì prossimo (24 giugno) e il primo luglio organizzata dal Centro commerciale naturale di San Miniato Basso per tornare a vivere le serate estive. La Tosco Romagnola est si chiuderà così al traffico per accogliere residenti e visitatori per quella che sarà un’edizione light, con tutte le precauzioni anticovid.

“Il 2020 è stato un anno di pausa forzata per Pinocchio in Strada – spiegano dal Centro commerciale naturale -. Per il 2021 abbiamo preso in prestito il titolo del famoso programma anni ’90 Non è la Rai, dove giovanissimi talenti riuscivano ad avere visibilità e successo. Così vogliamo far ‘riemergere’ gli esercizi commerciali dopo mesi di difficoltà“.

Non è Pinocchio in strada partirà alle 20, con street food, negozi aperti in orario serale, piccole animazioni e il mercatino dell’artigianato.