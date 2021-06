Banditi travisati con il casco rapinano la farmacia e fuggono in moto con l’incasso

E’ caccia a due rapinatori in motocicletta dileguatisi nel nulla dopo aver rapinato la farmacia comunale di San Pierino, nel comune di Fucecchio. I due banditi erano travisati dal casco e hanno minacciato il farmacista per farsi consegnare l’intero incasso della giornata.

Il colpo è stato messo a segno nella serata di domenica (13 giugno). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri i due si sono avvicinati al personale presente nella farmacia che era quella di turno in zona e lo hanno minacciato. Hanno chiesto di consegnare il denaro in cassa e da dietro il bancone, per timore di essere aggrediti, hanno consegnato il denaro ai due malviventi.

I rapinatori sono fuggiti con un bottino che è di poco superiore a mille euro e sono fuggiti via in sella ad una moto. Il personale ha subito dato l’allarme ai carabinieri che sono accorsi alla farmacia, acquisendo i video delle telecamere a circuito chiuso della attività.

Da quei video gli investigatori sperano di raccogliere elementi utili alle indagini e rintracciare i due malviventi. Posti di controllo sono stati allestiti nell’immediatezza sul territorio ma le ricerche dei due non hanno purtroppo dato, finora, l’esito sperato.