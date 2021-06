Maxi incidente in via Mattei a Pisa: tre feriti in ospedale

Incidente nella serata di ieri, poco dopo le 20, in via Mattei a Pisa che ha viste coinvolte più vetture. Tanto spavento ma per fortuna ferite di lieve entità per tre persone, condotte in ospedale a Cisanello: una donna di 48 anni, un uomo di 47 e un bambino di 11.

Per i soccorsi sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata e un mezzo ordinario della Misericordia di Pisa e un’altra ambuilanza della Croce Rossa di Pisa. Sul posto anche le forze dell’ordine.