Occupano appartamento sfitto a Pisa, denunciati per invasione di edifici

Sono entrati nell’appartamento di via Emilia a Pisa, approfittando del fatto che fosse momentaneamente sfitto, ma qualcuno ha avvertito la polizia e sono scattati i controlli. Ieri (16 giugno) intorno alle 14 a Pisa una pattuglia della squadra volanti è intervenuta per la segnalazione di occupanti abusivi nell’appartamento di proprietà di una signora residente nella città. Una coppia adesso è stata denunciata per invasione di edifici.

I poliziotti hanno sorpreso i due, lui pisano, lei di La Spezia, che hanno provato a giustificarsi dicendo che avevano ricevuto il permesso da un amico della proprietaria, ma non era vero. I due, con piccoli precedenti, sono stati portati in questura e denunciati. La sezione misure di prevenzione della Questura ha infine chiuso il cerchio, notificando alla donna un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa, mentre nei confronti del giovane pisano sarà adottata la misura dell’avviso orale.

La scoperta si colloca nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, effettuato tra il pomeriggio e la serata di ieri. Il dispositivo, aggiuntivo rispetto alle normali pattuglie presenti ordinariamente sul territorio, coordinato da un commissario della Questura, si è avvalso di pattuglie della Questura, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale di Pisa, e di altre tre pattuglie provenienti dal reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze, ha operato tra la stazione ed il litorale, per poi spostarsi in centro storico. In tutto, sono state sottoposte a controllo 81 persone e 37 veicoli, senza rilevare particolari criticità.