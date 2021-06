Non è chiaro se non si sia accorto, oppure se è scappato per evitare di dover riparare al danno fatto, ma alla fine ha paralizzato il traffico e arrecato parecchi disagi il camionista che dopo aver perso un fusto pieno di liquido sgrassante per le pelli dal cassone, in via San Tommaso all’angolo con via 25 luglio, si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Di fatto il composto chimico ha reso impraticabile la strada della zona industriale di Santa Croce per tutti i mezzi e per i pedoni. Per risolvere il problema sono dovuti intervenire i volontari della protezione civile della Misericordia e della Pubblica assistenza entrambe di Santa Croce Sull’Arno per pulire e bonificare il tracco di strada interessato. per seguire gli interventi da parte del comune è arrivato l’assessore Simone Coltelli

Foto 3 di 11





















Per regolare il traffico e permettere le operazioni di rimozione invece è intervenuta la polizia municipale con una pattuglia, mentre un altro equipaggio di agenti si è messo alla ricerca del camion.

Sul posto però è dovuto intervenire anche il mezzo antincendio Imug della Misericordia per velocizzare il lavaggio e gli operai del cantiere comunale per stendere materiale antiscivolo ed assorbente non appena finita la pulizia della sede stradale.

Il Comune di Santa Croce ha comunque disposto la chiusura al transito del tratto di via San Tommaso compreso fra via XXV luglio e via Toscana fino a nuova comunicazione. “La cittadinanza – si legge nell’avviso – è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione ed indica le deviazioni in atto”.