Scontro in scooter contro un’auto, grave una 16enne

E’ in gravi condizioni una ragazza di 16 anni di San Miniato rimasta ferito in un incidente in sella allo scooter contro un’auto in località la Rotta a Pontedera oggi pomeriggio. La ragazza, cui il personale dell’ambulanza ha prestato i primi soccorsi sul posto, è stata trasferita al pronto soccorso di Pontedera con il codice rosso.

Le sue condizioni sono gravi: ha riportato un politrauma nello scontro e in giornata è stata infine trasferita al pronto soccorso di Cisanello dove è stata affidata alle cure dei medici.