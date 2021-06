Cambio di rotta per Astrazeneca, ok per la seconda dose ma con consenso informato

Chi ha meno di 60 anni, dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino AstraZeneca, e rifiuta di fare la seconda dose con un vaccino a mRna, puo avere una seconda dose di vaccino AstraZeneca, solo dopo aver firmato un consenso informato.

A renderlo noto, con una circolare, è stato il ministero della salute. Nella circolare si afferma che secondo il comitato tecnico scientifico l’indicazione prioritaria resta comunque la seconda dose con un vaccino a mRna.

“Secondo quanto evidenziato dal Cts – si legge nella circolare – ferma restando la indicazione prioritaria di seconda dose con vaccino a mRna, ispirata ad un principio di massima cautela rivolto a prevenire l’insorgenza di fenomeni Vitt in soggetti a rischio basso di sviluppare patologia Covid-19 grave e a un principio di equità che richiede di assicurare a tutti i soggetti pari condizioni nel bilanciamento benefici/rischi, qualora un soggetto di età inferiore ai 60 anni, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, pur a fronte di documentata e accurata informazione fornita dal medico vaccinatore o dagli operatori del centro vaccinale sui rischi di Vitt, rifiuti senza possibilità di convincimento, il crossing a vaccino a mRNA, allo stesso, dopo acquisizione di adeguato consenso informato, può essere somministrata la seconda dose di Vaxzevria”.