La denuncia: “Tre auto abbandonate da anni in piazza Albinoni”

Tre autovetture fatiscenti senza assicurazione parcheggiate da oltre due anni in piazza Albinoni a San Miniato.

Alcuni cittadini residenti nella zona esprimono la loro preoccupazione e anche l’amarezza per il fatto che da oltre due anni, queste tre auto, in stato di massimo degrado e senza assicurazione, si trovino parcheggiate nella piazza e “costituiscano un vero e proprio pericolo per il fatto che ormai i ragazzi della zona o anche bimbi più piccoli, le utilizzino per gioco, montandoci sopra o nascondendosi sotto, addirittura aprendole e spostandole, con il rischio di incidenti per loro o per ignari cittadini”, affermano.

“La polizia municipale – raccontano -, dopo numerose segnalazioni, è venuta diverse volte a visionarle e a fare i rilievi del caso, manifestando tuttavia l’incapacità di farle rimuovere dalla piazza. Oltre ai problemi di sicurezza sopraindicati, la loro presenza rappresenta anche un aspetto di degrado per la zona e infine, ultimo problema non certo per importanza, è il fatto che la piazza, predisposta per il parcheggio di 11 auto, per tre posti è occupata da queste (senza assicurazione). Speriamo che le autorità competenti, intervengano per porre fine a questo problema, magari prima che possa succedere anche qualche incidente”.