Porta a porta, ultimi giorni per ritirare il kit dei sacchetti per la raccolta differenziata

Sta per concludersi la consegna annuale dei sacchetti per la raccolta porta a porta dei rifiuti a Castelfranco di Sotto, Orentano e a Villa Campanile. Questa è infatti l’ultima settimana di distribuzione dei kit nel comune e c’è tempo fino al 26 o 27 giugno per ritirare i sacchi per la carta, i sacchi gialli, i sacchi per l’umido per utenze non domestiche e i sacchi per la carta e i sacchi gialli per le utenze domestiche.

I luoghi di distribuzione sono l’orto di San Matteo davanti la farmacia comunale per il capoluogo e per le frazioni sia a Orentano al Capannone Ente Carnevale che a Villa Campanile nella sede del Quercione Pro Loco dietro la Chiesa. La distribuzione nel capoluogo è riservata ai cittadini di Castelfranco che votano nelle sezioni elettorali dalla 1 alla 8, quella di Orentano a chi vota nelle sezioni 9 e 10, mentre a Villa Campanile a coloro che votano nella sezione elettorale 11 ovvero gli abitanti di Villa, Chimenti e Galleno. Rispetto agli scorsi anni è stato infatti aggiunto un nuovo punto di consegna per smistare le persone secondo un ordine di prossimità alla propria abitazione.

Nel capoluogo la consegna dei sacchetti verrà fatta fino a sabato (26 giugno) mentre a Orentano e Villa Campanile fino a domenica (27 giugno). Sarà possibili ritirarli nel capoluogo e a Orentano il lunedì, mercoledì e sabato dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 18,30 mentre a Villa Campanile il lunedì, mercoledì e domenica dalle 8,30 alle 12,30. Insieme alla distribuzione dei sacchetti, sarà inoltre consegnato il nuovo calendario aggiornato 2021/2022 della raccolta porta a porta.