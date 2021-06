Palpeggia due minorenni sul bus, denunciato un 78enne di Pontedera

Violenza sessuale aggravata: questo il reato contestato a un 78enne di Pontedera che ieri (21 giugno) intorno alle 19,15 ha molestato due ragazze minorenni a Marina di Pisa. Un gesto squallido da parte dell’anziano che ha fatto scattare l’ira di una 17enne e dei testimoni, che per poco non l’hanno linciato. Gli agenti della squadra volanti hanno dovuto blindarlo dentro l’auto di servizio e portarlo in questura, dove sono state presentate le querele.

Tutto è avvenuto sull’autobus: l’anziano è salito a Marina di Pisa e, secondo le testimonianze raccolte dai poliziotti, quelle dell’autosita del bus e di una 17enne di Pisa che ha subito rimproverato l’uomo, il pontederese fingendo di perdere l’equilibrio a causa degli scossoni del bus si strusciava a gambe e fondoschiena delle due minorenni.

Quando i poliziotti sono arrivati l’uomo si stava già dileguando, ma grazie all’autista del pullman che ne ha rallentato la discesa gli agenti sono riusciti a fermarlo e poi a farlo identificare dai testimoni che hanno assistito alla scena. È a quel punto che è salita la tensione, con una folla di persone che ha circondato l’anziano e gli agenti: i poliziotti per evitare il linciaggio l’hanno rinchiuso nell’auto di servizio e lo hanno condotto in questura.

Lì sono state sentite anche le due ragazzine insieme ai genitori, che hanno presentato le querele. Il 78enne, non nuovo a episodi del genere, è stato denunciato alla procura della Repubblica per violenza sessuale aggravata e munito di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa emesso dal questore.