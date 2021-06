Doppio incidente in FiPiLi: ed è ancora traffico caos fra code e disagi

Nuovi incidente stradali sulla strada di grande comunicazione FiPiLi a creare disagi alla circolazione.

Il primo si è verificato al chilometro 40 fra Montopoli e Santa Croce sull’Arno in direzione mare.

Nell’incidente, che si è verificato poco prima delle 15 e ha visto coinvolte due auto, ha avuto la peggio una donna di 80 anni trasportata in codice giallo all’ospedale San Giuseppe. Per i rilievi dell’incidente, affidati alla Polstrada, è stato necessario chiudere il traffico, cosa che ha provocato code e disagi per chi, da Firenze, viaggiava in direzione Pisa.

L’altro incidente, invece, intorno alle 18,30 fra Pontedera e Montopoli appena fuori dalla seconda galleria in direzione Firenze all’altezza delle Vallicelle: secondo le prime ricostruzioni un camion vedendo tardi un cantiere in allestimento avrebbe frenato. Alle spalle si è così innestato un tamponamento a catena che ha visto coinvolti un camper e una macchina, che si è ribaltata nell’incidente. Un incidente fra tre mezzi, senza feriti gravi, che per l’arrivo dei soccorsi e i rilievi ha richiesto, però, la chiusura della carreggiata in direzione Firenze, creando nuove code.

Code e disagi che si assommano a quelli ormai strutturali soprattutto nel nodo di Lastra a Signa per i lavori del recupero della frana.