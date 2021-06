Cade da oltre tre metri, trasportato in codice rosso con Pegaso

Si trovava a un’altezza di oltre tre metri quando, per cause e dinamica ancora da accertare, è caduto rovinosamente a terra. L’incidente è successo ieri (23 giugno) a Fucecchio intorno alle 16,30 in via Falcone ed è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso.

Il volo a terra ha causato al malcapitato un trauma cranico facciale, oltre che traumi agli arti superiori e al bacino. Il personale sanitario che ha prestato soccorso si è reso subito conto della gravità delle ferite riportate e ha allertato Pegaso.

L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze.