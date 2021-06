Aggredisce due poliziotti: espulso con una scorta internazionale

Schiamazzi e urla in hotel in piena notte e aggressione nei confronti dei poliziotti che hanno provato a calmarlo. Ci sono voluti i rinforzi per la squadra volanti intervenuta ieri (23 giugno) a Pisa per la segnalazione di un uomo che aveva dato in escandescenze. Quando sono arrivati si sono trovati davanti un uomo alto un metro e 90 dal peso di 120 chili. Inascoltati gli appelli della compagna e del personale dell’albergo, l’uomo ha provato anche ad aggredire a più riprese gli agenti, ma ora è stato espulso dal territorio nazionale accompagnato con una scorta internazionale di tre poliziotti, vista la sua pericolosità.

A detta della compagna l’uomo aveva assunto alcol e cocaina e per prevalere sull’energumeno è stato necessario l’ausilio di un secondo equipaggio, il cui capopattuglia è tra l’altro un noto ex combattente del gioco del Ponte. I poliziotti hanno poi chiesto l’intervento del 118 per sedarlo perché non smetteva di divincolarsi. Un’agitazione tale che è riuscito a colpire due operatori, per fortuna senza gravi conseguenze. Addirittura, i sanitari si sono visti costretti a condurlo in ospedale per somministrargli ulteriori calmanti, visto che quelli inoculati sul posto non sembravano sortire effetti.

Conclusa la colluttazione e gli accertamenti in ospedale, i poliziotti lo hanno tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Hanno anche scoperto che, pur avendo a carico una espulsione eseguita dalla Questura di Milano in data 19 settembre 2019, con divieto di reingresso sul territorio nazionale per 5 anni, era rientrato illegalmente violando tale divieto. Anche nel capoluogo lombardo si era reso protagonista di fatti simili. È stato pertanto messo a disposizione della sezione espulsioni dell’ufficio immigrazione della questura, che ha emesso un nuovo ordine di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera. Il giudice di pace ha convalidato il provvedimento, dando il via libera all’accompagnamento del clandestino direttamente alla frontiera aerea del Galilei di Pisa. L’allentamento delle misure antiCovid a livello internazionale ha consentito di ripristinare numerosi voli, tra cui quelli per la capitale albanese: pertanto, uscito dal tribunale dopo la convalida, l’albanese è stato accompagnato in aeroporto, dove è stato imbarcato sul volo di oggi delle 11,35 per Tirana. Vista la sua estrema pericolosità, gli è stata affidata una scorta internazionale che lo ha accompagnato sull’aereo fino a destinazione, composta da tre poliziotti abilitati a questo tipo particolare di servizi.