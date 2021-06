Incidente a Calcinaia, l’ambulanza della Misericordia di Montecalvoli finisce fuori strada: 6 feriti, anche due bimbi piccoli

Momenti di apprensione per i volontari della Misericordia di Montecalvoli, a Santa Maria a Monte: oggi pomeriggio (24 giugno) l’ambulanza che stava attraversando la strada provinciale 2 a Calcinaia, è rimasta coinvolta in un grave incidente che ha sbalzato il mezzo fuori dalla carreggiata.

Nell’impatto con un’auto sono rimasti feriti, tra gli altri, tre dei volontari della Misericordia, uno dei quali è stato trasportato a Cisanello in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso. Se le sue condizioni destano particolari preoccupazioni, anche gli altri due sono stati portati in ospedale. Anche chi viaggiava in auto ha riportato lesioni: si tratta di tre persone della stessa famiglia, tra cui due bambini piccoli.

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire, ma secondo una prima ipotesi, il mezzo di soccorso stava procedendo verso Pisa, proprio perché chiamato per un’urgenza. Sul posto sono accorsi molti mezzi di soccorso e i vigili del fuoco.