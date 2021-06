A fuoco i contatori elettrici, evacuato un palazzo a Pisa

Il forte odore di fumo e poi le fiamme: è intervenuta poco prima delle 9 di oggi (25 giugno) una squadra dei vigili del fuoco di Pisa con autoscala in via dell’aeroporto per un incendio in abitazione.

L’incendio ha riguardato i contatori elettrici al secondo piano di un palazzo da quattro piani. L’incendio è stato rapidamente domato, ma tutto lo stabile è stato temporaneamente evacuato per il fumo.

Sono in corso valutazioni più approfondite per stabilire quando le famiglie potranno fare rientro nelle loro case.