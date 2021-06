Ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il furgone: è grave l’uomo di 49 anni che era alla guida della sua moto sulla Toscoromagnola tra Empoli e Montelupo oggi (25 giugno) poco dopo le 14.

Dopo primi soccorsi, il personale del 118 ha ritenuto di allertare l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato direttamente sulla strada statale 67. L’uomo, che ha riportato alcune fratture, è stato portato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze.

La strada è rimasta chiusa per circa un’ora e mezzo, per consentire agli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni di effettuare i rilievi. Le cause e la dinamica sono ancora da accertare, ma secondo una prima ipotesi il centauro avrebbe perso il controllo e sarebbe andato a sbattere contro il furgone che lo precedeva. L’incidente è successo nel tratto di strada nel comune di Montelupo, a pochi metri dal confine con Empoli.