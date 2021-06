Sputa e minaccia i poliziotti: denunciata una 21enne pontederese

Si è scagliata contro gli agenti di una pattuglia, offendendoli e sputando verso di loro: per questo una ragazza di 21 anni di Pontedera è stata denunciata per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. È una delle molte denunce scattate ieri (24 giugno) nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, coordinati da un commissario della Questura e composto da pattuglie interforze, cui si sono aggiunte due equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato.

Nei guai è finito anche un fiorentino di 47 anni beccato a urinare su un muro di piazza Dante: per lui è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per un anno. Denunciato alla procura un 42enne albanese nella cui auto è stato trovato e sequestrato un manganello. L’uomo aveva precedenti per reati contro il patrimonio e pendeva su di lui anche la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Pisa.

Denunciati anche un 24enne di Livorno e un 37enne tunisino che hanno violato il divieto di rientro a Pisa emesso nei loro confronti a inizio anno per i loro precedenti reati contro il patrimonio e per droga.