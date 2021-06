Si torna a ballare in discoteca con il green pass: ok dal Cts

Si torna a ballare. Per la riapertura delle discoteche ancora non c’è una data, ma il comitato tecnico scientifico ha dto il via libera per le zone bianche e solo per locali all’aperto, con capienza massima del 50%.

La data delle riaperture sarà il governo a deciderla e sarà il ministro Roberto Speranza a firmare una ordinanza ad hoc.

Il Cts ha fissato una serie di misure per evitare il rischio di contagio da Covid: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass.