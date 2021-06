Nottata movimentata in via Caravaggio a Santa Croce sull’Arno dove verso le 23,30 un’automobile, parcheggiata in orario di chiusura, negli stalli del supermercato Conad è andata a fuoco. Ovviamente il negozio è estraneo ai fatti.

L’incendio ha sprigionato una fitta coltre di fumo, ma fortunatamente è rimasto limitato alla vettura. L’auto, una Golf Woltzwagen sarebbe improvvisamente andata a fuoco autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la vettura. Alla fine non ci sono state persone coinvolte. Sull’origine del rogo sono aperte tutte le ipotesi. Degli eventuali approfondimenti investigativi si occuperanno i carabinieri.