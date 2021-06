Tutta Italia in zona bianca: da oggi decade l’obbligo di mascherina all’aperto

Tutta Italia in zona bianca: da oggi decade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Lo stabilisce l’ordinanza a firma del ministro Roberto Speranza.

Resta, comunque, l‘obbligo di averla sempre con sé per metterla in caso di assembramenti, situazioni in cui non si può mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, negli spazi al chiuso o in presenza di persone con alterata funzionalità del sistema immunitario.

“La mascherina – spiega il ministro -. è e resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. L’ordinanza ci dà una possibilità in più, cioè ci consente se non ci sono tante persone di non tenerla sempre indossata. E’ sempre obbligatorio portarla con sé e indossarla al chiuso, e in tutte le situazioni in cui c’è un margine di rischio è giustissimo indossarla”