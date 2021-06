Ubriachi alla guida fanno due incidenti: multa e ritiro della patente

Due incidenti nel giro di poche ore e con due persone ubriache che si sono messe alla guida. È quanto successo ieri (27 giugno) a Vecchiano e a Pisa, dove sono dovute intervenire le pattuglie della questura per i rilievi e per effettuare gli alcol test.

Nel primo, sull’Aurelia a Vecchiano, è rimasta ferita anche una ragazzi di 29 anni di Cecina. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti della questura hanno sottoposto a controllo etilometrico l’altra persona coinvolta, un ragazzo rumeno di 22 anni, che è risultato positivo al test con valori di alcol nel sangue pari a oltre il triplo del limite consentito. Per questo è stato deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

L’altro incidente è successo a Pisa, intorno alle 20,40, sul cavalcavia San Giusto. In questo caso, è stata una donna pisana di 52 anni a essere multata per guida in stato di ebbrezza, perché trovata positiva all’alcool test in entrambe le rilevazioni di rito, per oltre il doppio dei valori consentiti.