Atterraggio di emergenza al Galilei di Pisa, traffico aereo in tilt

Atterraggio di emergenza ieri (29 giugno) all’aeroporto Galilei di Pisa per un inconveniente tecnico su un volo Monaco – Olbia della Lufthansa

Paralizzati gli arrivi e le partenze di altri voli

“A causa della richiesta di atterraggio in emergenza per inconveniente tecnico di un volo Monaco-Olbia, la pista dell’aeroporto è rimasta chiusa per alcune ore -ha fatto sapere Toscana Aeroporti – I voli programmati in arrivo e partenza subiranno variazioni operative conseguenti. Si suggerisce di prendere contatto con le proprie compagnie aeree”.

Intorno alle 21,30 il traffico aereo è ripreso.