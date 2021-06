Tanto spavento ma senza particolari conseguenze questa mattina (3o giugno) a Staffoli, dove in via Livornese, per cause ancora da accertare, un furgone è andato a schiantarsi contro un muro ed una vetrina.

Il mezzo era con ogni probabilità stato lasciato pochi minuti incustodito ed in folle, forse da qualcuno impegnato in una breve sosta. Tanto è bastato per il mezzo ad accelerarsi, complice la pendenza della strada, per finire la sua corsa contro un negozio di abbigliamento.

A parte i danni alla vetrina e ad una recinzione, nessuno si sarebbe fatto del male e in quel momento fortunatamente dalla strada non stava passando nessuno.