Morto l’ex assessore allo sport di Castelfranco Antonio Bertoncini

È morto nella notte Antonio Bertoncini, ex consigliere comunale ed ex assessore allo sport del comune di Castelfranco di Sotto nel primo mandato Toti.

Bertoncini era nato a Fucecchio 58 anni fa, ma ha sempre vissuto a Castelfranco. Per anni ha svolto l’attività di assicuratore e poi ha conciliato la grande passione per il calcio e per la politica con l’impegno di assessore allo sport. Di impostazione politica moderata ha sempre militato nel centrosinistra.

Negli ultimi tempi, prima che la malattia lo colpisse aveva lavorato per il gruppo Valiani. Bertoncini lascia la moglie e due figli.