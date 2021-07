Cambio della guardia al vertice delle stazioni dei carabinieri di Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte.

Hanno assunto, da pochi giorni, il comando il luogotenente carica speciale Salvatore Serra per il presidio di Santa Croce ed il maresciallo capo Francesco Giallombardo per quello di Santa Maria a Monte.

Il luogotenente Serra sostituisce il pari grado Andrea Oteri (in congedo da gennaio) e proviene dalla stazione di Cerreto Guidi, dove è stato comandante dal 2005. In precedenza ha prestato servizio, come comandante, a Cutigliano e prima ancora a Ponte Buggianese, come vicecomandante.

Il maresciallo capo Giallombardo sostituisce il luogotenente Orazio Arria, che è stato trasferito al Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Empoli e proviene dalla stazione di Ponte a Egola dove è stato vicecomandante; prima ancora ha prestato servizio a Ponsacco, a Santa Croce sull’Arno e a San Romano.

I due dottufficiali sono stati ricevuti stamani (2 luglio) dal comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, colonnello Giulio Duranti, che ha formulato loro gli auspici di un proficuo lavoro al comando dei due importanti presidi della provincia pisana.