A Pisa e provincia controlli serrati dei carabinieri: 1 arresto e 24 denunce

A Pisa e provincia prosegue costante l’azione dei carabinieri a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

In quest’ultima settimana, nei territori delle 4 compagnie carabinieri sono stati svolti 259 servizi perlustrativi, 12 servizi di ordine pubblico dedicati alla prevenzione del contagio da Covid 19 e 3 servizi di vigilanza generica, con 1 persona arrestata e 24 persone denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, in tema di stupefacenti ed inerenti la sicurezza alla guida di veicoli.

Sono stati inoltre regolarmente pattugliati, oltre ai centri maggiori e a tutti i paesi della provincia, le aree boschive, le pinete ed il litorale pisano che soprattutto nel periodo estivo costituiscono luoghi di aggregazione sempre più frequentati da famiglie, al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati.