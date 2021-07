Controlli alla stazione di Pisa: allontanata una donna e denunciato un ubriaco

Controlli alla stazione di Pisa.

Nel pomeriggio di giovedì scorso, gli agenti della Polfer di Pisa, durante l’attività di vigilanza nello scalo, hanno sottoposto a controllo una donna italiana di 35 anni, la quale è risultata destinataria di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Pisa, emesso dal questore per la durata di tre anni a partire da febbraio 2019. La donna è stata denunciata per la violazione della misura di prevenzione.

I poliziotti impegnati in stazione hanno anche emesso un ordine di allontanamento nei confronti di un italiano di 70 anni, notato mercoledì sera, mentre, in stato di forte e manifetsa ubriachezza, molestava i viaggatori urlandogli addosso. L’uomo è stato anche denunciato per ubriachezza molesta.