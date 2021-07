In fiamme un vagone merci, traffico ferroviario in tilt sulla Firenze – Pisa

Paura e ritardi nella circolazione ferroviaria per un incendio che ha interessato un vagone merci fermo alla stazione di Pontedera.

Le fiamme, per cause al vaglio dei vigili del fuoco di Cascina, si sono sprigionate intorno alle 19 e le operazioni sono state rese più complicate dal fatto che si trattava di un vagone a pianale. Le operazioni di estrazione hanno richiesto l’interruzione dell’alimentazione elettrica, e quindi della circolazione dei treni in stazione che, però, intorno alle 20,15 circa è stata ripristinata.

Non risultano danni a persone.