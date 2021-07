In centinaia per un rave party nella notte a Tavolaia: partito lo sgombero

Nella notte in moltissimi giovani e giovanissimi, italiani e stranieri, si sono riversati nelle campagne di Tavolaia, frazione del Comune di Santa Maria a Monte, per partecipare ad un rave party abusivo e non autorizzato. Immediato il tam tam partito dalle segnalazioni dei residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare musica ad alto volume ed un gran numero di persone ed auto che si dirigevano verso la zona.

Della situazione si è interessata la sindaca di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella. “Evidenti i problemi causati dall’imprevedibile situazione – dice – Sul posto i carabinieri in coordinamento con la questura stanno controllando quanto sta accadendo. La zona di Tavolaia conosciuta per la sua tranquillità è stata scossa dall’arrivo di mezzi e persone che hanno creato grossi disagi agli abitanti. Come Comune abbiamo dato la nostra piena collaborazione alle forze dell’ordine“.

“Vorrei chiedere – conclude Parrella – ai nostri cittadini di non avvicinarsi all’area del rave, non serve creare altro disagio per la curiosità di un evento che va solo condannato e contrastato”.

Per l’intervento, che si dimostra difficoltoso per il gran numero di persone presenti, i carabinieri hanno chiuso la viabilità alle 4 strade di Bientina, in direzione Tavolaia.