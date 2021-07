Edilizia scolastica, quasi 60 mila euro di interventi in tre scuole di Montopoli

Oltre 325 mila euro per sostenere la riapertura delle scuole a settembre. È questo l’intervento messo in campo da Crédit Agricole e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che ha consentito anche al Comune di Montopoli di intervenire sull’edilizia scolastica di Capanne, Montopoli e Marti.

“Ringrazio Crédit Agricole e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per aver ascoltato non solo il nostro territorio, ma l’intero comprensorio del Cuoio – dice il sindaco Giovanni Capecchi – gli interventi sull’edilizia scolastica ci permettono di accogliere gli studenti e le studentesse nel migliore dei modi”.

Il contributo di quasi 60 mila euro è stato mutuato per la realizzazione di tre interventi rispettivamente alla scuola dell’infanzia di Capanne, alla scuola dell’infanzia di Montopoli capoluogo e alla scuola primaria di Marti. Gli interventi realizzati hanno riguardato essenzialmente opere edili per l‘adeguamento e adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche per l’emergenza sanitaria da Covid19, nonché il miglioramento e la implementazione degli impianti tecnologici per una migliore distribuzione della luce all’interno degli ambienti in base all’esigenza degli utenti secondo i principi di maggior uniformità, miglioramento del contrasto e della resa cromatica mediante l’installazione di nuove plafoniere a led.

Alla scuola primaria di Marti, infine, è stato installato un montavivande di collegamento tra il locale refettorio e la cucina della scuola stessa, non solo in quanto collocati su piani diversi, ma ritenuto necessario per separare gli operatori esterni della mensa dagli alunni e dai docenti, al fine di ridurre le occasioni di contatto e di interferenza.