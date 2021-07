Partecipante al rave party si spoglia davanti a un bar

Musica a palla ma anche episodi di degrado. Mentre prosegue il mega rave party a Tavolaia, non mancano episodi davvero particolari che si sono verificati nell’area circostante, che come ormai noto è presidiata dalle forze dell’ordine.

Tra i vari fatti segnalati, ce n’è uno che è diventato virale sui social network. Una partecipante alla mega festa non autorizzata che va avanti da sabato sera, ha dato spettacolo spogliandosi davanti ad un locale di via Pregiuntino a Santa Maria a Monte, in corrispondenza del bivio per Tavolaia, presidiata dalle forze dell’ordine.

La donna ha prima imprecato con alcuni passanti e con gli agenti della polizia municipale, poi si è spogliata in strada davanti agli occhi increduli delle persone che si trovavano nel bar.