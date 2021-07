Auto contro scooter, due ragazze finiscono in ospedale

Brutto incidente per due ragazze minorenni questa mattina martedì 6 luglio verso le 11,30 tra viale Colombo e piazza della Ferruzza a Fucecchio. Le due giovani del posto, erano in sella a uno scooter, quando si sono scontrate con un un’automobile guidata da un uomo.

È apparso subito evidente che le due ragazze si era fatte male nell’impatto e così sono stati attivati i soccorsi attraverso dal centrale del 118 di Pistoia. Alla fine le due sono state condotte in ospedale, al San Giuseppe di Empoli per accertamenti, anche se non sembrerebbe che abbiano riportato lesioni troppo gravi.

Sull’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che hanno fatto i rilievi del caso e valutato la situazioni ai fini del codice della strada.

Al momento la dinamica è ancora da approfondire, ma secondo una prima ricostruzione l’automobile e lo scooter si sarebbero urtate lateralmente, forse per una mancata precedenza.